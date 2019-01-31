«Купил абонемент и уже полгода в долгах» 3 31.01.2019, 16:02

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Фото: tut.by

72-летний Павел Сафронов занимается в тренажерном зале пять раз в неделю.

Осенью он купил абонемент на полгода, правда, до сих не может отдать долги. «Это недешевое удовольствие. Но физкультура здорово помогает: раньше давление было за 200, а сейчас 160», — радуется минчанин Павел Сафронов. Tut.by заглянул на тренировку к атлетичному бородачу и поговорил с ним о спорте, книгах Довлатова, подработках грузчиком и гантелях на кухне.

«В юности мы не платили ни за помещение для занятий спортом, ни за экипировку»

Павел Федорович занимается спортом со школьных лет. В девятом классе увлекся легкой атлетикой — бегал 400, 800 метров и 400 с барьерами.

— Физкультура сделала меня более здоровым. Причем именно физическая культура, а не профессиональный спорт.

Благодаря физическим нагрузкам Павел Сафронов еще в молодости перестал быть частым гостем в поликлинике.

— С детства у меня были проблемы с ушами. Врачи постоянно кололи пенициллин. А как занялся спортом, так поводов ходить к медикам стало меньше. Помню, разминаюсь на улице в спортивном костюме в минус 25 градусов мороза. Навстречу идет мой врач: «Давно ты у меня не был». А я ему с улыбкой: «И не буду!»

«Раньше давление было за 200, а теперь держится на отметке 160»

Павел Федорович верен себе. Отпустил бороду в 1967 году — и не расстается с ней по сей день, решил в молодости заниматься спортом — до сих пор продолжает в том же духе. Прошлой осенью пенсионер прочел на подъезде объявление об открытии нового фитнес-клуба в районе Каменной Горки.

— Купил на полгода абонемент и начал заниматься пять раз в неделю. Тренажерный зал мне здорово помог: раньше было высокое давление — за 200, а теперь стабилизировалось — держится на отметке 160. А как позанимаюсь, еще ниже. В прошлом году мне было тяжело подняться даже на третий этаж, а сейчас делаю это без проблем и боли в руках и ногах.

В инклюзивной тренажерке инструкторы помогли Павлу Федоровичу разработать индивидуальный план тренировок.

— Я рассказал им о своих болячках, а тренеры дали инструкцию, как заниматься, чтобы не травмироваться. Сейчас самостоятельно прохожу по кругу все тренажеры, разрабатываю ноги и руки. Тренируюсь по 40 минут в день, потом измеряю давление. Выхожу из зала очень бодрым и заряженным.

Правда, абонемент Павла Федоровича действителен еще месяц.

— А там, может, и прекращу заниматься. Почему? — переспрашивает минчанин. — Причина простая — финансовая. Льготный абонемент на полгода равен моей пенсии. В месяц отдаю на спорт 50 рублей, еще больше — на лекарства. Так что последние полгода я в долгах: занял ради спорта и до сих пор расплачиваюсь.

Зал помогает Павлу Сафронову не только в физическом, но и моральном плане.

— Он дает мне возможность находиться в обществе, а это тоже важно. В фитнес-клубе я самый старший посетитель. Некоторые обращаются по имени и отчеству, хотя сам представляюсь просто — Паша (с ударением на последний слог). Свою жену я называл Натали или Наташа — тоже с ударением на последнюю гласную. Но ни в коем случае не просто Наташа. Я всегда искал какую-ту изюминку, — улыбается Павел Федорович.

«После работы в университете подрабатывал грузчиком в булочной, чтобы накопить на квартиру»

Сегодня 72-летний Павел Сафронов живет с собакой, которую называет своим другом.

— Дина слышит, как я открываю дверь — и радостно визжит. Согревает меня, жалеет. Я, кстати, назвал ее Диной в честь единицы силы, а не по примеру женского имени Динара, как вы могли подумать. Я же физик, — подчеркивает собеседник.

С 1975 года Сафронов работал инженером-физиком в БГУ. Чтобы накопить на собственное жилье, подрабатывал по ночам грузчиком. Пенсионер шутит, что даже выходные дни проходили у него активно.

— Сейчас на углу Ленинградской и Бобруйской находится ресторан, а раньше там была самая большая булочная в Минске. Я принимал по шесть машин за ночь и разгружал хлеб после работы в университете. Бывало, даже не успевал зайти домой поспать. Так что у меня всю жизнь была прекрасная физическая нагрузка, — смеется минчанин. — Отпуск обычно проводил на «шабашке» — отремонтировал за жизнь столько коровников и телятников! А как еще можно было насобирать на квартиру?

На пенсии Павел Федорович поддерживает форму и в домашних условиях. На кухне у него лежат гантели по пять и 10 килограммов.

— «Десятка» в моем возрасте уже тяжеловата, а вот пять поднимаю. Храню гантели на кухне, потому что провожу там всю жизнь, — смеется 72-летний бородач. — Я люблю готовить, хотя денег на изысканные блюда не хватает. Это раньше готовил и плов, и манты — этому меня научила теща-узбечка. Сейчас чаще делаю овощные рагу, грибную солянку, борщи, котлетки и птицу. Даже если готовлю на себя одного, то не ограничиваюсь бутербродом. Стоять у плиты мне нравится.

«Хочется ходить в филармонию и театр, а не к врачам»

С друзьями Павел Федорович встречается редко, а по вечерам в основном читает книги — говорит, от телевизора быстро устает.

— Сейчас перечитываю собрание сочинений Довлатова. Люблю Маркеса, русскую классику. У меня большая библиотека. Раньше покупал много книг о спорте. В 1963-м я ездил в Москву на «матч гигантов» по легкой атлетике, где соревновались спортсмены из СССР и США. Как сейчас помню, купил на Арбате здоровенную книгу на английском языке «О наших олимпийцах до 1960-го». Заплатил 14 рублей, а повышенная стипендия была — 45! Довольный пошел с этой книгой в бар «Жигули», взял себе пиво, а вокруг собралась огромная толпа молодежи. Всем было любопытно посмотреть фотографии в книге — народ в те годы обожал наших спортсменов.

Через два месяца Павел Федорович будет отмечать 73-летие. Спортсмен уверяет, что возраста не боится.

— Если бы не измерял давление, не знал бы, что оно у меня высокое. Некоторые говорят: «Ты что с таким давлением ходишь — тебе в больницу нужно!» А я отлично себя чувствую. Хочется ходить в филармонию и театр, а не к врачам.