Россия должна выплатить 10 миллионов евро за нарушение прав грузин 2 31.01.2019, 16:19

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Так решил Европейский суд по правам человека.

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить Грузии 10 миллионов евро компенсации по делу о депортации грузин из России в 2006 году.

Соответствующее решение размещено на сайте ЕСПЧ, пишет «Европейская правда».

"Государство-ответчик должно выплатить заявителю в течение трех месяцев 10 миллионов евро в качестве возмещения морального вреда, причиненного группе не менее чем из 1500 граждан Грузии", - говорится в решении суда.

Каждый депортированный гражданин Грузии получит по 2000 евро. Те, кто был незаконно лишен свободы и его условия содержания под стражей были нарушены, получат от 10 до 15 000 евро.

Грузия подала иск в ЕСПЧ в 2007 году. По данным грузинской стороны, осенью 2006 года в России было выдано более 4600 предписаний о выдворении граждан Грузии, около 2380 человек были задержаны и принудительно депортированы.

В решении от 2014 года суд постановил, что осенью 2006 года в Российской Федерации была введена скоординированная политика ареста, задержания и изгнания граждан Грузии.