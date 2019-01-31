Арина Соболенко вышла в четвертьфинал на турнире WТА в Санкт-Петербурге 31.01.2019, 16:23

Арина Соболенко

Фото: Darrian Traynor/Getty Images

Белоруска в двух сетах победила Элисон ван Уйтванк.

В матче 1/8 финала на турнире ВТА в Санкт-Петербурге белорусская теннисистка Арина Соболенко (N 10 WТА) взяла верх над представительницей Бельгии Элисон ван Уйтванк (52) со счетом 6:1, 6:4, пишет «Прессбол».

В четвертьфинале Соболенко сыграет с россиянкой Екатериной Александровой (78).