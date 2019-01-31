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Арина Соболенко вышла в четвертьфинал на турнире WТА в Санкт-Петербурге

  • 31.01.2019, 16:23
Арина Соболенко
Фото: Darrian Traynor/Getty Images

Белоруска в двух сетах победила Элисон ван Уйтванк.

В матче 1/8 финала на турнире ВТА в Санкт-Петербурге белорусская теннисистка Арина Соболенко (N 10 WТА) взяла верх над представительницей Бельгии Элисон ван Уйтванк (52) со счетом 6:1, 6:4, пишет «Прессбол».

В четвертьфинале Соболенко сыграет с россиянкой Екатериной Александровой (78).


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