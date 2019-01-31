Глава погранслужбы Украины опроверг слова Лукашенко о контрабанде оружия 6 31.01.2019, 16:10

ПЕТР ЦИГИКАЛ

Проблема контрабанды оружия надуманная.

Председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал в интервью «Радыё Свабода» заявил, что власти Беларуси не должны волноваться, что через общий участок границы с территории Украины незаконно перемещается оружие.

«Каждый месяц происходит обмен информацией между пограничными ведомствами Беларуси и Украины, которые констатируют отсутствие таких проблем. Таких рисков практически не существует. Происходят незначительные задержания, в основном они касаются случаев, когда пытаются перевезти приспособления для оружия, для которого используются резиновые пули», - сказал Петр Цигикал в интервью.

По его словам, сотрудничество украинских и белорусских пограничников происходит «в штатном режиме»:

«У нас очень дружеские отношения с руководством Пограничного комитета Беларуси. Я не вижу никаких угроз».

Напомним, Лукашенко уже дважды заявлял о том, что «нужно закрыть границу с Украиной». Диктатор рассказывал о контрабанде оружия через границу: «Мы видим, сколько оттуда идет сегодня беды для Беларуси, и в том числе оружия переправляется», - заявил он.