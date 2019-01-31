Медики из Кембриджского университета рассказали о пользе пива 31.01.2019, 16:51

Пиво оказалось весьма полезным для здоровья.

Медики утверждают, что выпивая один бокал пива в день, человек таким образом обеспечит себе крепкое здоровье. По словам ученых, пиво в небольших количествах положительно влияет на сердечно-сосудистую систему и поможет предупредить развитие различных заболеваний, пишет сайт politeka.net.

Специалисты из Кембриджского университета, проанализировав данные более двух миллионов здоровых британцев, пришли к выводу, что в среди той группы людей, которые употребляли алкоголь в небольших количествах, признаков заболеваний, связанных с сердечно-сосудистой системой имели значительно меньше.

«С точки зрения биологии, люди, которые пьют в умеренных количествах, как правило, имеют более низкий уровень воспалений или повышенный уровень хорошего холестерина. Но некоторые считают, что эти люди просто сами по себе более здоровые и социально вовлечены, что приводит к снижение уровней различных типов сердечных заболеваний, то есть спиртное ни к чему», — цитирует издание слова доктора Стивена Белла, который проводил данное исследование.

Итак, люди, регулярно употребляющие пиво в малых дозах, могут избежать развития инсульта. А вот те, кто не употребляют алкоголь вообще, по выводам ученых, могут страдать от стенокардии, сердечной недостаточности или инфаркта и заболеваний периферических артерий.

Однако избавление от этих болезней кроется не только в употреблении пива, врачи советуют также пересмотреть свой рацион питания.