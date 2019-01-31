Джинсовые вещи могут исчезнуть из магазинов Беларуси 9 31.01.2019, 17:13

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Тысячи швей Бангладеш, где отшивают продукцию крупные бренды бастуют уже более двух недель.

Швеи требуют повышения минимальной заработной платы и улучшения условий труда, сообщает «Брестская газета».

Текстильная промышленность Бангладеш — вторая по величине в мире после китайской. В 2018 году на экспорте тканей и одежды из хлопка и шерсти страна заработала более 30 млрд долларов США, что составляет порядка 84% общего дохода Бангладеш от внешней торговли, сообщает BFM.ru. На более чем 4 500 швейных фабриках трудятся четыре миллиона человек, которые за последние годы много раз устраивали забастовки и демонстрации против низких зарплат и тяжелых условий труда.

По состоянию на конец прошлого года, минимальный месячный оклад работника текстильного предприятия в Бангладеш не превышал 63 долларов. В конце декабря власти подняли его до 95 долларов. При этом средняя зарплата в стране составляет около 180 долларов.

Большая часть швей — женщины. Их рабочий день начинается в 07.30 утра и продолжается, как правило, до двух-трех часов ночи. Им не положено пособие по уходу за ребенком. Детский труд в Бангладеш также используется. Официально в стране дети могут работать с 14 лет, однако, по данным ЮНИСЕФ, в Бангладеш работают около 7,5 миллиона детей в возрасте от пяти до 17 лет. Четверть населения страны живет на два доллара в день.

Если текстильное производство в Бангладеш не преодолеет кризис в ближайшее время, из ассортимента международных брендов масс-маркета, в том числе в Беларуси, могут исчезнуть некоторые позиции, в первую очередь джинсовые коллекции.

По дешевизне производства с Бангладеш могут конкурировать немногие страны: Китай, Тунис, Малайзия, Индия, Вьетнам. Есть и совсем экзотические места, где жестко эксплуатируется труд наемных работников.

«Когда мы в Западной Европе заходим в такие дешевые магазины, как H&M или Bershka, где продают пару джинсов за девять евро, мы задаем себе вопросы о том, кто это произвел за такие низкие цены? Если мы вычтем транспорт, склад и стоимость магазина, то эти джинсы получаются практически по себестоимости, с фабрики они выходят за два евро. Никто с такими ценами конкурировать не может. Это грозит сетям масс-маркета, будет некое запоздание или отсутствие именно этой продукции. Это, безусловно, не вызовет закрытие магазинов, но, если это будет продолжаться, они найдут другие пути производства, чтобы избежать условий правильного труда, установленных в разных странах профсоюзами и законами правительств. Такое производство ведется даже на кораблях, которые находятся вне территорий какой-либо страны и, таким образом, не подчиняются никаким законам — ни государственным, ни профсоюзным. И мы прекрасно знаем, что на таких судах находятся швейные цеха, которые могут платить или не платить и предлагать работу в самых неблагоприятных условиях», – рассказала профессор истории моды академии художеств Милана Любовь Попова.