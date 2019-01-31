У задержанного российского сенатора нашли сабли и золотые слитки 10 31.01.2019, 17:23

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На кадрах можно увидеть лишь малую часть из того, что обнаружили следователи.

Опубликовано видео обысков у задержанного накануне сенатора Рауфа Арашукова и его отца, советника гендиректора "Газпром межрегионгаза" Рауля Арашукова, пишет "Московский комсомолец".

В ходе следственных действий сотрудники СК и ФСБ изъяли слитки золота, редкие сабли, мечи и другие ценности. При этом на кадрах видеосъемки можно увидеть только небольшую часть из того, что обнаружили силовики при обысках.

Ранее сообщалось, что следователи намерены выявить все имущество фигурантов уголовного дела, чтобы наложить на него арест.

Добавим, что следственные действия также проводятся в Астрахани - с одним из родственников сенатора, руководителем местного отделения «Газпром газораспределение» Русланом Арашуковым.

Напомним, 32-летнего сенатора задержали 30 января прямо в зале заседаний Совета Федерации по подозрению в причастности к убийствам зампреда молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Шебзухова в 2010 году. Также его обвиняют в давлении на свидетеля убийства Жукова.

После задержания обвиняемый заявил, что не владеет "в достаточной мере" русским языком и потребовал переводчика, который был ему предоставлен.