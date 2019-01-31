«Баста!»: Бороться с зеркалом бессмысленно 2 31.01.2019, 17:39

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«Ударные фронты» и «Светлые жизни» диктатору не помогут.

Лукашенко на совещании по информационной безопасности заявил, что будет бороться с "разного рода каналами, страницами и сайтами в интернете", сообщает Telegram-канал "Баста!".

Пообещал организацию создать для этого специальную:

"Эффективность у нас пока слабая, особенно в противоборстве с разного рода каналами, страницами и сайтами в интернете. Вы видите, что сегодня творится. Мы слабо противодействуем. Но специалистов, профессионалов у нас хоть отбавляй. Просто не было соответствующей организации. Это надо уметь делать".

Мы прямо уже видим, как миллионы рублей (наших, между прочим) распилят специалисты из Белты и прочих "Ударных фронтов" и "Светлых жизней" (есть у нас такие газеты, не знали?), чтобы плодить еще больше шлака, который никто не смотрит и не читает.

"Надо уметь делать" - золотые слова. Их нужно говорить почаще безруким руководителям страны и их пока еще начальнику. Но бороться с зеркалом бессмысленно, как не учись, сколько организаций не создавай.