Латвия запретила «Россия РТР» за антиукраинскую пропаганду 14 31.01.2019, 17:40

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Владимир Соловьев

Нарушения обнаружили в передачах «Вечер с Владимиром Соловьевым» и «60 минут».

Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) 31 января принял решение на три месяца запретить ретрансляцию программ российского телеканала Россия РТР на территории страны, сообщает liga.net.

Нарушения обнаружили в передачах "Вечер с Владимиром Соловьевым" и "60 минут".

В передаче "Вечер с Владимиром Соловьевым" 22 мая 2018 года ведущий недвусмысленно и неоднократно с враждебностью высказывался в отношении части жителей Украины.

"Неважно, против какой страны или народа направлены ненависть или разжигание войны, это грубое нарушение закона, против которого NEPLP будет действовать с соответствующей строгостью", - сказал член NEPLP Патрик Грива.

11 января 2018 года в эфире "60 минут" российский политик Владимир Жириновский призвал к военным действиям на территории Украины.

12 декабря 2018 года сообщалось, что Государственный комитет телевидения радиовещания запретил ввоз в Украину 26 книг, которые содержат признаки российской пропаганды.