В Гродно «Табакерку» установлили между роддомом и медуниверситетом 10 31.01.2019, 17:52

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Где логика?

Киоски по продаже сигарет уже несколько лет устанавливают в больших и малых городах Беларуси. Вначале появились «Табаки», затем на их место пришли «Табакерки», пишет newgrodno.by.

Не всем это нравится из-за абсурдности. С одной стороны, пропаганда ЗОЖа и общественное порицание: «Ай-яй, стыдно курить!» Отсюда свежий декрет о запрете дымить на остановках и в местах массового скопления людей.

С другой стороны, выпячивание «смертельного яда» и его нарочитая доступность, буквально на расстоянии вытянутой руки. Хотел бы с глаз долой из сердца вон, но увы. Вот и в Гродно очередную «Табакерку» установили на остановке возле роддома. С противоположной стороны — медицинский университет. Журналисты задались вопросом: кто и зачем согласовывал киоски в подобных местах? И обратился в Управлении архитектуры и градостроительства гродненского горисполкома.

Однако там наотрез отказались общаться на эту тему. Думайте сами.

Аналогичная картина наблюдается не только в Гродно, а повсеместно. Белорусы пишут петиции с требованием убрать табачные ларьки и рекламу курения. Это не облагораживает город, губит его жителей и дурно влияет на подрастающее поколение.

На днях появилась информация, что «Минскоблдорстрой» начал расторгать договоры с владельцами торговых павильонов на остановочных путях. добросовестные арендаторы не понимают, зачем их выселяют и кому они помешали? Почему продуктовые и иные точки убирают, а табачным киоскам дают зеленый свет? Насколько у такого явления есть перспектива распространится из столицы в областные и райцентры, покажет время.