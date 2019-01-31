Исследование: люди могут определить характер собеседника по одному слову 2 31.01.2019, 18:05

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За основу исследования взяли метод главных компонент.

Испанские ученые заявляют, что одного слова достаточно для того, чтобы определить особенности характера. Результаты двух экспериментов опубликованы в журнале Scientific Reports, пишет «Нож».

За основу исследования взяли метод главных компонент, который предполагает определение двух признаков человеческого характера — дружелюбности и влиятельности.

В первом исследовании приняли участие 279 человек, каждый из которых прослушал приветствие от 64 испаноговорящих людей. Затем участников попросили оценить каждый из голосов: кому он принадлежит, склонен ли человек к агрессии, привлекателен ли, дружелюбен, уверен, влиятелен и т. д. Добровольцам нужно было поставить от 1 до 8 баллов по каждому параметру.

Во втором исследовании участвовали 305 испанцев — на этот раз они слушали 64 записи англоговорящих шотландцев.

Всех людей на записях в каждом из экспериментов ученые предварительно разделили по чертам характера, а затем подсчитали, справились ли с определением добровольцы.

Исследователи пришли к выводу, что люди способны определить основные особенности характера человека только по одному слову, причем эта способность сохраняется даже у носителей разных языков.