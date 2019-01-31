Волкер анонсировал штрафные меры против РФ за инцидент в Керчи 31.01.2019, 18:40

Курт Волкер

США и ЕС рассматривают применение дополнительных санкций против Москвы за отказ отпустить украинских моряков.

США и Евросоюз обсуждают ответные шаги на отказ России отпустить украинских моряков, задержанных в ноябре прошлого года. Об этом в четверг, 31 января, в ходе телефонного брифинга с журналистами заявил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, его слова передает корреспондент РБК. Волкер потребовал от Москвы отпустить украинских моряков и отказаться от претензий на односторонний контроль за Керченским проливом, которые, по его мнению, нарушают соглашение России и Украины по Азовскому морю от 2003 года.

В феврале США рассмотрят вопрос о возможном расширении пакета санкций против России за Крым, сказал Волкер. Также в феврале ЕС поднимут тему дополнительных штрафных мер против Москвы на встрече министров иностранных дел, добавил он.

Помимо санкций Волкер анонсировал намерение США и других стран отправить свои военные корабли в Черное море. В декабре в акваторию Черного моря входил разведывательный корабль британского флота. В скором времени такой визит намерена предпринять и американская сторона, уточнил Волкер.

Волкер назвал «позитивным» предложение Франции и Германии по созданию наблюдательной миссии в Керченском проливе. Это предложение обсуждалось 18 января на переговорах главы МИД Германии Хайко Мааса и его российского коллеги Сергея Лаврова, однако его реализация находится под вопросом. По словам Лаврова, президент РФ Владимир Путин ранее дал согласие на то, чтобы пустить в Керченский пролив французских и немецких специалистов. В то же время в Москве не согласны с более подробным планом, который Маас представил Лаврову в января. По словам российского министра, предложение Берлина «упаковывает» поездку специалистов в «некий документ, который должен быть согласован с Украиной». Привлечение Киева к мониторинговой миссии и ее политизация грозит осложнениями при ее реализации, посетовал Лавров.

Волкер предложил альтернативу франко-немецкой инициативе. Он выступил с идеей размещать международных наблюдателей на тех участках акватории, которая «неоспоримо» принадлежит Украине. Он также допустил размещение наблюдателей непосредственно на украинских судах по приглашению Киева. По словам Волкера, мониторинговая миссия поможет предотвратить столкновения возле Керченского пролива наподобие инцидента, который произошел в конце ноября.

Волкер напомнил, что в марте исполнится четыре года с начала кризиса на востоке Украины. Американский дипломат констатировал: Минские договоренности остаются главным механизмом преодоления украинского кризиса, однако процесс мирного урегулирования конфликта продолжает буксовать. Вину за отсутствие прогресса он возложил на Россию, которая отказывается выводить войска с Востока Украины. Представитель Госдепа также упрекнул Москву в отказе обсуждать план введения на территорию Украины международного контингента под эгидой ООН.