СК прекратил расследование дел Захаренко, Гончара и Красовского 31.01.2019, 18:55

Сообщение о приостановлении расследования получили родственники исчезнувших политиков.

Сообщение о приостановлении предварительного расследования получили родственники исчезнувших политиков Ирина Красовская, Зинаида Гончар и доверенное лицо семьи Захаренко Олег Волчек, передает «Белсат».

«Таким образом государство прекращает искать исчезнувших более 19 лет назад оппонентов власти, устанавливать виновных в этих исчезновениях и исключает все возможности их наказания. Именно поэтому остается приостановленным с 2006 года дело Дмитрия Завадского», – комментирует решение Следственного Комитета Раиса Михайловская, руководитель Белорусского документационного центра.

В октябре прошлого года Республика Беларусь получила рекомендации Комитета по правам человека ООН криминализировать в национальном законодательстве насильственные исчезновения. Но представители нашего государства отвечают, что в национальном законодательстве такого понятия нет, нет и исчезновений.

«Безусловно, действия следователя будут обжалованы родственниками и доверенными лицами. Государству не удастся так просто закрыть эту тему», – добавила Раиса Михайловская.