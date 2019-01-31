Bloomberg узнал о подготовке Gunvor к продаже 2 31.01.2019, 19:08

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Новым владельцем нефтетрейдера, совладельцем которого ранее был российский миллиардер Тимченко, может стать алжирская госкомпания.

Основной владелец одного из крупнейших независимых нефтетрейдеров Gunvor Торбьорн Торнквист ведет переговоры о его продаже алжирской нефтегазовой госкомпании Sonatrach, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По словам одного из собеседников агентства, Sonatrach уже запустила процедуру due diligence с целью оценки Gunvor и приобретения всей компании или доли в ней, передает РБК.

Другим возможным вариантом сотрудничества Gunvor и Sonatrach называют создание совместного торгового предприятия. Впрочем, источники Bloomberg отмечают, что обсуждение пока находится на ранней стадии и не известно, будет ли реализован любой из вариантов.

По данным Bloomberg, в 2018 году Sonatrach вела переговоры о сотрудничестве с целым рядом трейдеров, в числе которых наряду с Gunvor были Glencore и Vitol. Собеседники агентства утверждают также, что Торнквист ранее искал покупателя на долю в Gunvor. Однако «неформальные и предварительные» переговоры не привели к сделке.

По итогам 2017 года чистая прибыль Gunvor составила $162 млн, что, по данным Financial Times, стало минимальным показателем за семь лет. По сравнению с предыдущим годом прибыль трейдера сократилась более чем на 48% (было $315 млн).

До 19 марта 2014 года совладельцем Gunvor был российский миллиардер Геннадий Тимченко. Однако за день до введения в отношении него санкций Минфина США Тимченко продал свою долю в 43,5% акций Gunvor Торнквисту. В результате тот стал владельцем 87% акций компании. В середине ноября 2016 года стало известно, что глава и основной владелец компании Gunvor Group Торбьорн Торнквист сократил свою долю в компании до примерно 60%.

В декабре 2016 года Reuters оценил Gunvor в $2,3 млрд.