МИД Беларуси о возвращении дипломатов США: Процесс займет, скорее всего, годы 10 31.01.2019, 19:15

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МИД подтвердил, что Беларусь сняла ограничение на количество американских дипломатов в Минске.

Замглавы МИД Беларуси Олег Кравченко подтвердил, что Беларусь сняла ограничение на количество американских дипломатов в Минске. Об этом дипломат заявил, выступая на панельной дискуссии «Атлантического совета» в Вашингтоне 31 января, сообщает tut.by.

По словам Кравченко, графика возвращения дипломатов пока нет, окончательное решение не принято.

«Если будет принято – процесс займет месяцы, если не годы. Скорее всего, годы, до того, как мы увидим послов в обеих столицах», – заявил он.

Также Олег Кравченко не исключает того, что безвизовый въезд в Беларусь распространится и на наземные границы. Однако, как отметил дипломат, это тоже долгий процесс.

Напомним, 11 января американский журнал Foreign Policy сообщил, что глава МИД Беларуси Владимир Макей 10 января уведомил Вашингтон о снятии ограничений на количество американских дипломатов в Минске. Позже МИД Беларуси подтвердил звонки Макея руководству Госдепа США, но детали переговоров не раскрывались.

Американское посольство в Минске с 2008 года функционирует в урезанном составе, без посла. Сначала был установлен лимит в пять дипломатов, но постепенно он был расширен до 10.