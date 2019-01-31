Гриценко подал в суд на ЦИК Украины 2 31.01.2019, 19:27

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Анатолий Гриценко

Политик требует изменить одно из требований к кандидату в президенты Украины.

Кандидат в президенты Украины, лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко подал в суд на ЦИК.

Об этом политик сообщил в Facebook.

«Подал в суд на ЦИК. Из-за противозаконного требования к кандидату в президенты работать с Государственным реестром избирателей исключительно в здании ЦИК», - сообщил Гриценко.

Гриценко отметил, что согласно законодательству, суд должен рассмотреть этот иск в течение двух дней.

«Надеюсь, суд отменит это абсурдное требование - невиданное в Украине еще никогда», - сказал он.

Ранее Анатолий Гриценко сообщил, что ЦИК Украины ограничила возможность проверки Государственного реестра избирателей для кандидатов в президенты не иначе как в рабочее время офиса ЦИК и запретила приобщать к этому официальных представителей кандидата. Гриценко отметил, что для того, чтобы проверить «мертвые души» в списках одному человеку нужно слишком много времени.