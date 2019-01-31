Гриценко подал в суд на ЦИК Украины

Гриценко подал в суд на ЦИК Украины2
- 31.01.2019, 19:27
- 1,811
Политик требует изменить одно из требований к кандидату в президенты Украины.
Кандидат в президенты Украины, лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко подал в суд на ЦИК.
Об этом политик сообщил в Facebook.
«Подал в суд на ЦИК. Из-за противозаконного требования к кандидату в президенты работать с Государственным реестром избирателей исключительно в здании ЦИК», - сообщил Гриценко.
Гриценко отметил, что согласно законодательству, суд должен рассмотреть этот иск в течение двух дней.
«Надеюсь, суд отменит это абсурдное требование - невиданное в Украине еще никогда», - сказал он.
Ранее Анатолий Гриценко сообщил, что ЦИК Украины ограничила возможность проверки Государственного реестра избирателей для кандидатов в президенты не иначе как в рабочее время офиса ЦИК и запретила приобщать к этому официальных представителей кандидата. Гриценко отметил, что для того, чтобы проверить «мертвые души» в списках одному человеку нужно слишком много времени.