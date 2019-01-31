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Екатерина Александрова: Я постараюсь взять реванш у Соболенко, что ли

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  • 31.01.2019, 19:35
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Арина Соболенко

Российская теннисистка поделилась ожиданиями накануне матча против белоруски на турнире в Санкт-Петербурге.

Россиянка Екатерина Александрова накануне поединка с Ариной Соболенко в четвертьфинале St. Petersburg Ladies Trophy рассказала о желании взять реванш у белорусской теннисистки.

- Вам предстоит играть с Ариной Соболенко.

- Она игрок топ-класса. Мы с ней не так давно играли на турнире в Китае во втором круге. Тогда она выиграла. Я постараюсь взять реванш, что ли, — передает слова Александровой корреспондент sport-express.ru.


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