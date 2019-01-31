Число россиян, считающих, что РФ идет неверным курсом, достигло максимума за последние 12 лет 14 31.01.2019, 19:41

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фото с сайта politonline.ru

Почти половина россиян не поддерживают курс властей страны.

Число россиян, считающих, что Россия идет неверным курсом, достигло максимума за последние 12 лет.

Это показал опрос «Левада-центра». О том, что страна на неверном пути, сказали 45% участников исследования.

О правильном курсе сказали 42%. Остальные затруднились с ответом, пишет «Эхо Москвы» со ссылкой на агентство «Интерфакс».