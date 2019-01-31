Страны НАТО начали ратифицировать протокол о присоединении Македонии 3 31.01.2019, 20:01

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Греция ратифицирует протокол в ближайшие дни.

Греческий парламент ратифицирует протокол о присоединении Северной Македонии к НАТО в ближайшие дни.

Об этом сообщил представитель правительства Греции Димитрис Цанакопулос, сообщает eurointegration.com со ссылкой на Ekathimerini.

"То, что осталось - это ратификация протокола о присоединении Северной Македонии к НАТО в ближайшие дни, после этого МИД направит соответствующую ноту МИД Северной Македонии, таким образом поправки в конституцию страны автоматически вступят в силу", - сказал он.

Протокол о присоединении уже утвердили послы стран НАТО и теперь в Брюсселе определяют дату его подписания. Очевидно, что это произойдет в ближайшие дни. Затем протокол должны ратифицировать все страны Альянса.

Таким образом, Северная Македония могла бы стать членом НАТО уже на июльском саммите, если другие союзники также ускорят процедуры ратификации. Обычно процесс ратификации длится год.

Напомним, парламент Греции 25 января ратифицировал соглашение с Македонией о смене названия последней. Теперь страна будет называться Республика Северная Македония.