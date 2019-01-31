1 февраля в Минске вводятся новые ставки единого налога для физлиц 6 31.01.2019, 20:04

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За какой вид деятельности надо будет заплатить по новым ставкам?

В Минске с 1 февраля этого года начинают действовать новые ставки единого налога для физических лиц, которые не являются предпринимателями, но предоставляют некоторые услуги либо продают определенные товары. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на инспекцию МНС по Минску.

И так, сколько и за какой вид деятельности надо будет заплатить по новым ставкам?

За реализацию:

котят — 40 рублей,

щенков — 44 рубля,

других животных — 72 рубля,

продукции цветоводства, декоративных растений, их семян и рассады — 72 рубля,

хлебобулочных и кондитерских изделий, готовой кулинарной продукции — 21 рубль,

За сдачу в краткосрочную аренду одно- двухкомнатных квартир — 124 рубля, квартир с количеством комнат более двух в одноквартирных жилых домах; садовых домиков, дач — 133 рубля.

За оказание услуг по дизайну интерьеров, графическому дизайну, оформлению (украшению) автомобилей, внутреннего пространства капитальных строений (зданий, сооружений), помещений, иных мест, моделированию предметов интерьера, текстильных изделий, мебели, одежды и обуви, предметов личного пользования и бытовых изделий — 97 рублей.

Услуги по:

ремонту часов и сборке мебели — 33 рублям,

по ремонту, восстановлению и перетяжке мебели из материалов заказчика — 60 рублей,

настройке музыкальных инструментов — 26 рублей,

производству одежды (головных уборов) и обуви из материалов заказчика — 63 рубля.

Тем, кто занимается:

распилкой, колкой дров, погрузкой и разгрузкой грузов, надо заплатить 6 рублей,

штукатурными, малярными, стекольными работами, устраивает покрытие полов и облицовывает стены, оклеивает их обоями, кладет и ремонтирует печи и камины — 117 рублей,

разработкой веб-сайтов, установкой (настройкой) компьютеров и программного обеспечения, восстановлением компьютеров после сбоя, ремонтом, техническим обслуживанием компьютеров и периферийного оборудования, обучением работе на персональном компьютере — 97 рублей.

Парикмахеры и косметологи, а также их коллеги по маникюру и педикюру должны будут платить 99 рублей.

Пастухи, а также предоставляющие услуги по дроблению зерна и выращиванию сельхозпродукции — 19 рублей.

Репетиторы — 36 рублей.

Няни, сиделки, домработницы — 28 рублей.

Налог за деятельность по:

копированию, подготовке документов, по письменному и устному переводу определен в размере 60 рублей,

музыкально-развлекательному обслуживанию свадеб, юбилеев, торжественных мероприятий — 92 рубля,

фотосъемке, изготовлению фотографий — 110 рублей,

видеосъемке — 122 рубля,

уборке жилых помещений — 62 рубля,

по содержанию, уходу и дрессировке домашних животных, кроме сельскохозяйственных, — 26 рублей,

предоставлению услуг, оказываемых при помощи автоматов для измерения роста, веса, — 17 рублей,

ремонту швейных, трикотажных изделий и головных уборов, кроме ремонта ковров и ковровых изделий, — 63 рубля,

нанесению аквагрима — 74 рубля,

упаковке товаров — 49 рублей.

Всего подобный единый налог с физлиц, не осуществляющих предпринимательскую деятельность, платят в столице 5,7 тысяч человек.