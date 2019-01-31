Продукты в РФ дорожают в четыре раза быстрее, чем в ЕС 4 31.01.2019, 20:13

1,732

фото с сайта glavred.info

В прошлом году продовольствие в России подорожало в среднем на 5,5 процентов.

В 2018 году в России продукты в среднем дорожали в четыре раза быстрее, чем в Евросоюзе. Об этом сообщает Росстат.

В прошлом году, по данным ведомства, продовольствие в России подорожало в среднем на 5,5 процентов. Больше всего выросли цены на мясо и мясопродукты: больше, чем на семь процентов. В ЕС цены на эти продукты оставались стабильными.

Самый медленный темп роста стоимости продуктовых товаров в России отмечается в категории фрукты, рыбы и масла. Они подорожали в среднем на три процента. В то же время в Евросоюзе большинство из этих продуктов подешевело, отмечает "Интерфакс".