Гуренко: Cлышал, Чиж считает, что это я сдал игру «Зениту» 10 31.01.2019, 20:20

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Сергей Гуренко

Фото: ТАСС

Бывший главный тренер минского «Динамо» заявил, что готов пройти детектор лжи.

Бывший главный тренер минского "Динамо" Сергей Гуренко в беседе с pressball.by вернулся к событиям Лиги Европы, когда его команда после блестящей домашней встречи, выигранной у "Зенита" со счетом 4:0, всего через неделю была уничтожена на "Петровском" со счетом 1:8.

- Команда к ответному матчу с "Зенитом" была готова идеально. Душа радовалась, когда видел, как ребята тренировались. Все, что готовили к игре, мы отработали. Знаю, футболисты могут ошибаться, вратарь может под рукой пропустить, защитник в свои ворота срезать. Но когда не все игроки выполняли тренерскую установку, то, что мы отрабатывали, это меня больше всего настораживало.

- "Зенит" играл без зрительской поддержки, почти час в меньшинстве после удаления Паредеса. Неужели он и вправду был настолько сильнее "Динамо", что сумел выкрутиться из безысходного положения?

- Не может за неделю команда так кардинально измениться. За три недели — согласен. Но за неделю — никогда! Мне неинтересно, что и как было в этой игре, кто чем занимался. Для себя я уже все решил. И могу сказать: моя совесть чиста. Готов пройти все проверки, даже публично, на центральном телевидении. Детектор лжи, сыворотка правды, гипноз — любые новейшие технологии. Таких случаев еще не было — почему бы не стать первым?

- На послематчевой пресс- конференции вы упомянули "Газпром". Пришлось к слову или с каким-то намеком?

- Чтобы говорить конкретно, нужны доказательства. У меня их нет. Я понимал, каким будет судейство. Предупреждал ребят: могут быть удаления уже в первом тайме, а то и двойные. Лучше бы они были...

- Удаление было как раз у "Зенита"...

- ...после которого мы и развалились. Это жестокий урок. Но, поверьте, я ничего не мог изменить в той ситуации.

- Юрий Чиж наблюдал за матчем с трибуны "Петровского". Какова была его реакция после финального свистка? Он заходил в раздевалку?

- Нет. После этого мы не общались с Юрием Александровичем на эту тему.

- То есть у вас произошел конфликт?

- У нас не могло быть конфликта, потому что мы даже не виделись после игры. Слышал, он считает, будто я ее сдал. Но еще раз говорю: готов пройти все процедуры.