В 2018 году рост ВВП Польши составил 5,1% 1 31.01.2019, 20:33

Об этом сообщает Главное статистическое управление Польши.

В 2018 году экономический рост в Польше составил 5,1%, сообщает «Радио Польша» со ссылкой на Главное статистическое управление страны.

Экономист Santander Bank Polska Петр Бельский подчеркивает, что в прошлом году состояние польской экономики должно было быть хорошим.

«Рост ВВП был именно таким, как мы и рассчитывали – 5,1%. Это очень хороший результат. Год назад точно никто бы не поверил в такой экономический рост. Если на протяжение всего года экономический рост составлял 5,1%, то предположительно в четвертом квартале показатель был ниже 5-процентного уровня», - отметил экономист.

Петр Бельский добавил, что в ближайшие кварталы стоит ожидать незначительного замедления экономического роста: «Вероятно, на польскую экономику начнет влиять ситуация в мире. Снижение показателя в четвертом квартале 2018 года – это только начало того, что произойдет в следующих кварталах. Возможно, в дальнейшем мы будем иметь дело с замедлением темпа экономического роста. Однако, я надеюсь, что это не будет серьезное и значительное замедление. В этом году средний темп экономического роста составит немного ниже 4%, а это не такой уж и плохой результат».

Председатель Главного статистического управления Доминик Розкрут сообщил, что основным фактором роста был внутренний спрос.

В 2017 году ВВП Польши вырос на 4,6% по сравнению с 2016 годом.