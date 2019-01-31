Правление дискредитировало себя Вера Афанасьева

31.01.2019, 20:50

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Отныне в общественном сознании российский парламент - место, где заседают бандиты.

Стесняюсь спросить: а что - те законы, которые приняты с участием не знающего русского языка и не окончившего даже школы сенатора теперь надо отменить?

И ещё: то, что мы все про него наговорили, тоже попадает под закон об оскорблении власти - ведь он все ещё сенатор? Вот лично я, например, не сяду ли на пятнадцать суток?

Но, посмотрите, что произошло.

За три дня два никчемушных парня играючи попрали очень многое.

Первый, укравший Куинджи люмпен, полностью дискредитировал российскую систему охраны, музейное дело, а заодно и Росгвардию.

Второй, абрек, опустил ниже плинтуса Сенат, да и всю государственную власть и, между прочим, образование.

Отныне в общественном сознании российский парламент - это место, где заведомо заседают оголтелые бандиты. И если раньше кто-то ещё в этом сомневался, то теперь сенат и банда - близнецы братья.

И как теперь всем галантерейным призывать народ к нравственности - просто ума не приложу. Ведь за любыми патриотическими воззваниями людям будет слышаться "Мурка".

Ах, да, было еще существо из Росгеологии! То показало, кто такие наши топ-менеджеры, и до какой степени готовы унижаться наши служащие.

Три существа, которые за три дня потрясли Россию.

Мы, нижеподписавшиеся,

Николай Басков,

Филипп Киркоров,

Игорь Николаев,

Анастасия Волочкова выступали на праздниках, организованных бандитским кланом Арашуковых, совершенно бесплатно и исключительно потому, что абреки угрожали нашим жизням.

Я, Тина Канделаки, один раз случайно встретилась с Рауфом Арашуковым на утренней пробежке и, испугавшись его вида, была вынуждена бежать рядом, не вступая ни в какие разговоры, которые разбойник пытался затевать с целью похитить мою невинность.

Я, Александр Бастрыкин, посещал элитный спа-салон Арашукова только потому, что нужды оперативно-розыскных мероприятий заставили меня проникнуть в логово нарушителей закона.

Я, Валентина Матвиенко, не знала, что Рауф Арашуков был членом Сената, так как он никогда не появлялся на его заседаниях.

К сему прилагаются нотариально заверенное заявление представителей РПЦ, что все опубликованные фотографии духовенства с членами семьи Арашуковых - фейки, произведенные с помощью бесовского фотошопа".

*

Лишняя хромосома

Читатели напомнили мне про этот незабываемый мем.

Лишняя хромосома, по мнению господина Мединского, есть у россиян - иначе как бы им удалось вытерпеть все исторические лишения? А по мнению медиков - у людей, страдающих синдромом Дауна.

Уж не знаю, с генетикой у нас что-то не так, или прилетели мы из глубин Галактики на радость забавнику Рогозину, но, действительно, мы особенные - таких больше на всём белом свете не сыскать.

Иначе, чем объяснить, что мы, такие умные, смелые, благородные, образованные, мыслящие, читающие, пишущие, позволили всему этому убожеству-ничтожеству помыкать нами, обворовывать нас, делать нищими, водить за нос, нагличать и запугивать?

Вера Афанасьева, kasparov.ru