В Совете Европы назвали поведение пропагандистки Скабеевой неприемлемым

В Совете Европы назвали поведение пропагандистки Скабеевой неприемлемым7
- 31.01.2019, 20:51
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Руководитель по коммуникациям Совета Европы сказал, что такого еще никогда не было в стенах ПАСЕ.
Руководитель по коммуникациям Совета Европы Даниэль Холтген считает неприемлемым поведение российской пропагандистки Ольги Скабеевой в кулуарах Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Об этом Холтген заявил в комментарии корреспонденту “Укринформа” в Страсбурге.
"Это неприемлемо, и беспрецедентная ситуация. Такого еще никогда не было. Все журналисты получили напоминание о правилах аккредитации и обращения в помещении Совета Европы", - сказал Холтген.
При этом он подчеркнул, что это не официальная позиция Совета Европы, а его личная - как директора по коммуникациям организации.
Согласно опубликованному видео инцидента, Скабеева пыталась помешать выступлению перед журналистами первого вице-спикер Рады Украины Ирины Геращенко. Скабеева говорила одновременно с Геращенко, намеренно пытаясь ее перебить.