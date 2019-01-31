В Совете Европы назвали поведение пропагандистки Скабеевой неприемлемым 7 31.01.2019, 20:51

3,166

Ольга Скабеева

Руководитель по коммуникациям Совета Европы сказал, что такого еще никогда не было в стенах ПАСЕ.

Руководитель по коммуникациям Совета Европы Даниэль Холтген считает неприемлемым поведение российской пропагандистки Ольги Скабеевой в кулуарах Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Об этом Холтген заявил в комментарии корреспонденту “Укринформа” в Страсбурге.

"Это неприемлемо, и беспрецедентная ситуация. Такого еще никогда не было. Все журналисты получили напоминание о правилах аккредитации и обращения в помещении Совета Европы", - сказал Холтген.

При этом он подчеркнул, что это не официальная позиция Совета Европы, а его личная - как директора по коммуникациям организации.

Согласно опубликованному видео инцидента, Скабеева пыталась помешать выступлению перед журналистами первого вице-спикер Рады Украины Ирины Геращенко. Скабеева говорила одновременно с Геращенко, намеренно пытаясь ее перебить.