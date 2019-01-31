Минтруда: Живете в квартире «тунеядца» - увеличенные расходы могут лечь на ваши плечи 15 31.01.2019, 21:01

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фото с сайта praca-by.info

В Беларуси каждый 20-й житель считается «тунеядцем».

Уже в феврале те, кого официально посчитали не занятыми в экономике страны, проще говоря - «тунеядцами», найдут в своих почтовых ящиках жировки с требованием оплатить подогрев воды по 100-ному тарифу. А с 1 октября придет черед отопления и газовых колонок, если они есть.

Напомним, за прошлый год в Беларуси насчитали полмиллиона трудоспособных человек, не участвующих в экономике. Получается, в стране каждый 20-й - «тунеядец». Хотя платить по полной за воду будет около 15% из них - те, у кого в собственности есть квартира.

31 января представители Минтруда и соцзащиты на онлайн-конференции в БелТА ответили на вопросы о тунеядцах. Kp.by. собрал самые интересные вопросы.

«Документы из-за границы должны быть переведены на русский или белорусский»

Человек считается «тунеядцем», если ни один из нанимателей не предоставил в органы по труду информацию о том, что он работает. Но, конечно, иностранные работодатели об этом не в курсе, так что документы с работы белорусу нужно собрать и передать на родину самому, в комиссию по координации работы по содействию занятости населения по месту регистрации.

Если документ не на русском или белорусском, он должен быть переведен и официально заверен, сделать это можно в любой стране.

- Должен ли я ежеквартально подтверждать свою занятость за границей? - переспросил Дмитрий из Бреста.

Как оказалось, период «тунеядства» определяет комиссия на основании документов с работы. Если в них указан срок, на который заключен контракт, все это время человек и будет считаться работающим. Если срока нет, то из базы его уберут на год.

- Если же эти документы не позволяют подтвердить занятость более чем на один квартал, то такие документы необходимо представлять в комиссию ежеквартально, - уточнил первый замминистра труда и соцзащиты Андрей Лобович.

За что еще придется платить по полной?

Сейчас «тунеядцам» начисляют плату за подогрев воды по полному тарифу. Но, напомним, ранее обсуждались и предложения заставить неработающих полностью оплачивать, например, медуслуги.

- Будут ли введены новые услуги (помимо ЖКУ), за которые не занятые в экономике будут платить по полным тарифам? - поинтересовался читатель из Минска.

- В настоящее время вопрос о введении новых услуг не рассматривается, - пояснил Андрей Лобович.

Зато тем, кто снимает квартиры, в феврале лучше перепроверить тарифы в жировках. Если окажется, что ваш арендодатель или собственник числится тунеядцем, вы увидите в жировке куда большие цифры, чем обычно. Тогда вопрос оплаты придется решать вместе с хозяином квартиры. То же самое будет, например, для родителей-пенсионеров, которые живут в квартире ребенка, уехавшего на заработки в другую страну и не рассказавшего об этом органам занятости.

«Если попали в базу по ошибке - оплату пересчитают»

Как оказалось, из-за увеличения пенсионного возраста некоторые белорусы уже запутались, они «тунеядцы» или находятся на заслуженном отдыхе.

- Моей маме сейчас 56 лет, в марте будет 56 с половиной. По декрету мы не совсем поняли: она уже сейчас не должна быть в базе? Или ей нужно тоже идти в комиссию? - пришел вопрос из Пинска.

- Учитывая, что ваша мама достигла общеустановленного пенсионного возраста еще в сентябре 2018 года (для женщин в 2018 году - 56 лет, в 2019-м - 56,5), сведения о ней не должны содержаться в базе данных, - уточнил Андрей Лобович.

Еще один вопрос: что делать, если ошибочно попал в базу?

- Времени осталось немного, скоро начислят квартплату. Если мне все-таки придет жировка с полным тарифом, пересчитают ли мне разницу после, когда я сообщу об ошибке комиссии? - решил подстраховаться Александр Никифоров, ремесленник из Витебска.

Андрей Лобович подтвердил, что ремесленники, при условии уплаты сбора за свою деятельность, считаются занятыми в экономике.

- Если вам ошибочно придет жировка с оплатой услуг ЖКУ по ценам (тарифам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание, то вам необходимо обратиться в комиссию по месту жительства и предоставить документы, подтверждающие осуществление вами ремесленной деятельности. Оплату вам пересчитают, - заверил первый замминистра.

«Люди из комиссии по трудоустройству сами работу не прогуливают?»

Неожиданный вопрос пришел из Гродненской области:

- В состав комиссии включают в том числе представителей здравоохранения, милиции, образования и других. Они участвуют в заседаниях комиссий в свое рабочее время. Оплачивается ли рабочее время на основной работе в те часы, когда они присутствуют на заседаниях комиссии? Если специалист, который участвует в заседании комиссии, отсутствует на работе больше трех часов, то ему ставят прогул? - поинтересовался Ермалович Т.С.

- Для лиц, занимающих должности, подлежащие включению в состав комиссии, участие в работе комиссии является обязанностью наряду с другими обязанностями, предусмотренными трудовым договором (должностной инструкцией), локальными нормативными правовыми актами или законодательством и подлежащими исполнению в рабочее время и за заработную плату по занимаемой должности, - ответил замминистра труда и соцзащиты Валерий Ковальков, сославшись на соответствующие статьи Трудового кодекса РБ.