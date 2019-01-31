Арина Соболенко: В теннисе я гораздо лучше, чем в готовке 1 31.01.2019, 21:14

Арина Соболенко

Фото: WTA

Белорусская теннисистка поделилась впечатлениями от участия в кулинарном мастер-классе в Санкт-Петербурге.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась впечатлениями от участия в кулинарном мастер-классе в Санкт-Петербурге. Вместе с россиянкой Анастасией Павлюченковой она лепила пельмени.

- Я бы сказала, что в теннисе я гораздо лучше, чем в готовке. Какое-то разнообразие, развлечение. Переключилась немножко, возможно, это сыграло роль. Организаторы предложили выбор развлечений. А дальше уже сама выбираешь, чего бы хотела сделать.

Приметы? Нет, ничего такого у меня нет. Я даже не задумывалась об этом. Юбка? Что с юбкой? Ну, она большеватая, — передает слова Соболенко корреспондент championat.com.

Напомним, в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге Соболенко сыграет с россиянкой Екатериной Александровой. Телеканал "Беларусь 5" в прямом эфире покажет этот матч.