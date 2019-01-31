Почему в Давосе говорят о счастье? Дарья Михайлишина, «Новое время»

31.01.2019, 21:24

Фото: Jason Alden/Bloomberg

ВВП, который измеряет объем производства в стране, может не отражать благосостояние и счастье людей.

Во время нынешних дискуссий на Всемирном экономическом форуме в Давосе обсуждали связь между ВВП и уровнем счастья. Валовой внутренний продукт, который измеряет объем производства в стране, может не отражать благосостояние и счастье людей. Чем же, по мнению участников дискуссии в Давосе, его можно дополнить?

Почему ВВП недостаточно?

ВВП растет, а люди не становятся счастливее. Этот тренд в западных странах еще в 1970-х заметил экономист Ричард Истерлин. В Давосе говорили и о других проблемах, не отраженных в ВВП: от социальных гарантий до системы образования, от уровня преступности до качества медицинских услуг.

Уровень ВВП на душу населения отражает среднюю температуру по палате: насколько страна является состоятельной в среднем, но такая статистика скрывает степень неравенства в стране. Например, страна может иметь высокий уровень бедности и небольшое количество очень богатых олигархов. Тогда ВВП на душу населения будет высоким, но делает ли это большинство населения счастливыми?

ВВП в первую очередь отражает цену, которую люди платят за приобретение определенного объекта, а не пользу, которую они получают от него. Конечно, в условиях рыночной экономики цена должна отражать пользу – люди платят столько, сколько пользы определенный товар или услуга принесет им. Однако, в современном мире многие онлайн-продукты и услуги, которыми мы пользуемся, являются бесплатными.

Чем дополнить ВВП?

Полностью заменить ВВП предлагает только Бутан – там считают Валовое Национальное Счастье – показатели равного и справедливого развития, сохранения окружающей среды, развитие культуры и эффективное управление. Однако Бутан нельзя назвать образцом для подражания: международные организации по правам человека считают, что измерение счастья вместо ВВП является пиаром, чтобы замаскировать нарушение прав человека и высокий уровень бедности в стране.

Большинство развитых стран считают, что нужно смотреть как на ВВП, так и на другие показатели. В Канаде высчитывают Канадский Индекс Благосостояния, который включает в себя восемь основных разделов: здоровье, окружающая среда, образование, участие в демократических процессах, стандарты жизни, культура и досуг и другие. На официальном уровне благосостояние начали считать и в Великобритании, Германии и других странах который включает в себя восемь основных разделов: здоровье, окружающая среда, образование, участие в демократических процессах, стандарты жизни, культура и досуг. В Новой Зеландии все программы правительственных расходов должны учитывать, как эти расходы повлияют на благосостояние будущих поколений. Для этого в бюджет закладываются цели не только по экономическому росту, но и из показателей безопасности, здоровья, культуры, участия в общественных и политических процессах, человеческого и социального капитала и др.

В дополнение к объективным показателям есть и другой подход: просто спросить у людей, счастливы ли они. Об этом написано в Мировом докладе о счастье, которая измеряет, насколько люди считают себя счастливыми в разных странах, и пытается понять, что именно делает человека счастливым.

Дарья Михайлишина, «Новое время»