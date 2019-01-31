Трамп: Иран находится в финансовом хаосе 31.01.2019, 21:46

Дональд Трамп

Президент США раскритиковал демократов за пассивность по отношению к Ирану.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран сейчас находится в финансовом хаосе. Об этом сообщает rbc.ua, ссылаясь на Twitter американского лидера.

Так, президент США раскритиковал демократов за пассивность по отношению к Ирану.

Иран находится в финансовом хаосе, - Трамп

"(Чак, - ред.) Шумер и демократы - большие поклонники слабости и пассивности по отношению к Ирану. Они не имеют ни малейшего представления об опасности, которую они могут навлечь на нашу страну. Иран сейчас находится в финансовом хаосе из-за санкций и выхода США из (ядерной, - ред.) сделки. Демократы поставили нас в плохое положение - но теперь все хорошо!" - написал Трамп.

Напомним, Германия, Франция и Великобритания создали механизм, который позволит европейским компаниям торговать с Ираном в условиях санкций США.