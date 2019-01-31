Поляки разработали первый в мире стетоскоп с искусственным интеллектом 31.01.2019, 21:55

Фото: stethome.com

Стетоскоп способен произвести революцию в медицине.

В Познани разработан первый в мире стетоскоп, оснащенный искусственным интеллектом, который способен произвести революцию в медицине, передает «Радио Польша».

Устройство под названием StethoMe предназначено для использования в домашних условиях. Как и традиционный стетоскоп, оно используется для оценки функционирования дыхательной системы, но отличается тем, что записывает, идентифицирует и классифицирует полученные звуки.

Устройство подключено к приложению на смартфоне, которое подсказывает, в какие места на груди прикладывать устройство во время теста. После завершения процедуры пользователь получает заключение о возможных отклонениях, и при необходимости рекомендацию обратиться к врачу. Врач, в свою очередь, получает аудио-визуальное заключение, что помогает ему поставить окончательный диагноз.

Выход StethoMe на рынок в Польше и за рубежом ожидается в 2020 году. На данный момент устройство тестируется в 10 странах мира, включая Великобританию, Швецию, Грецию, Мексику, Италию, Португалию, Германию.