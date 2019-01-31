Видеофакт: Автомобиль в центре Минска превратился в дымовую шашку 31.01.2019, 22:01

фото: onliner.by

Плотным бело-серым дымом была окутана вся машина, а заодно и половина улицы.

На улице Козлова в центре Минска автомобиль (трудно даже разобрать его марку) превратился на время в дымовую шашку. Плотным бело-серым дымом была окутана вся машина, а заодно и половина улицы. Что произошло?

Об инциденте рассказал пользователь форума onliner.by. Он увидел автомобиль, который стоял возле Дворца искусств по адресу улица Козлова, 3. Машина страшно дымила.

— Дымовуха валит из-под капота и из выхлопной трубы, — рассказал автор видео.

— По-моему, это был Nissan Pathfinder. Рядом находился мужчина, скорее всего водитель. Ходил вокруг, капот открывал, но, похоже, не понимал, что происходит. Честно говоря, я сам не понимаю, что это было. Может, масло в двигатель попало и начало гореть, — предположил в разговоре с корреспондентом наш читатель.

Прохожие, разумеется, перепугались. Кто-то вызвал пожарных. В Минском городском управлении МЧС подтвердили: обращение было, однако помощь спасателей в итоге не потребовалась.

Есть о чем поразмыслить специалистам и людям увлеченным. Масло? Антифриз? Что бы то ни было, но владельцу автомобиля не позавидуешь.