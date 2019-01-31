Порошенко подписал закон, разрешающий прямые закупки вооружений за рубежом 31.01.2019, 22:02

Петр Порошенко

В марте 2018 года Украина и РФ разорвали соглашение о взаимных поставках оружия, заключенное в 1995 году.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, позволяющий Министерству обороны, Вооруженным силам и Генштабу, напрямую закупать вооружения за рубежом.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

Отмечается, что благодаря закону Украина сможет покупать за границей то, что «партнеры по НАТО готовы поставить». «Сегодня растут возможности эффективной закупки за рубежом.(...) Вооруженные силы давно этого ждали», — сказал Порошенко.

В июле секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов сообщил, что Порошенко ввел в действие решение СНБО об отказе от услуг посредников при закупках импортных образцов оружия. После этого правительство должно было разработать и внести в Верховную раду законопроект, который предусмотрел бы для госзаказчиков возможность заключать контракты непосредственно с международными компаниями.

В марте 2018 года Украина и Россия разорвали соглашение о взаимных поставках оружия, заключенное в 1995 году.