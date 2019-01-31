Трамп: Стена будет построена так или иначе 6 31.01.2019, 22:15

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Дональд Трамп

Фото: Reuters

Президент США заявил, что республиканцы «попусту тратят время» на переговоры с демократами.

Президент США Дональд Трамп в четверг вновь подчеркнул свою решительность добиваться строительства стены на южной границе с Мексикой, заявив, что это будет сделано в любом случае, даже если законодатели не выделят на это средства, передает «Голос Америки».

В новой серии твитов президент США написал, что республиканцы, участвующие в работе специально созданного комитета по пограничной безопасности «попусту тратят время», поскольку демократы, их партнеры по переговорам, «несмотря на все свидетельства и доказательства и приближающиеся караваны, не собираются давать деньги на строительство стены, которая нам отчаянно необходима».

При этом Трамп заверил своих однопартийцев, что при любом раскладе они могут не беспокоиться: «Я обо всем позабочусь. Стену уже строят, я не рассчитываю на большую помощь!»

Беседуя в четверг с журналистами в Овальном кабинете, Трамп подчеркнул, что договоренность, не предусматривающая финансирование стены, будет для него неприемлемой. «Если они не выделят средства на стену… ничего не выйдет», – сказал он.

Ранее президент написал: «На южную границу отправляются дополнительные формирования вооруженных сил, чтобы прекратить попытки вторжения нелегалов огромными караванами в нашу страну. Мы остановили прошлые караваны, мы остановим и эти. Со стеной это было бы намного проще и дешевле».

Рассуждая об угрозе, связанной с новым караваном мигрантов, двигающихся в сторону США, президент сказал: «Нэнси Пелоси будет молить о стене».

Межпартийный комитет Конгресса в среду начал переговоры по поводу пограничной безопасности и требования Трампа выделить 5,7 миллиарда долларов на строительство стены. Спор по этому вопросу привел к самой долгой в истории США частичной остановке работы правительства, которая продолжалась 35 дней и завершилась на прошлой неделе. Трамп и законодатели достигли договоренности, которая позволит обеспечить работу госучреждений до 15 февраля, дав Конгрессу время на урегулирование спора о финансировании пограничной безопасности.

Судя по всему, демократы готовы согласиться выделить 5,7 миллиарда долларов на различные меры по обеспечению пограничной безопасности, такие как ужесточение контроля на пунктах въезда в страну и привлечение дополнительных технологических ресурсов. Однако пока они не предлагают выделить средства на строительство стены.

Ранее в четверг спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси подчеркнула, что демократы по-прежнему выступают решительно против строительства стены, но могут выделить средства на строительство новых заграждений и барьеров.

«Никаких денег на строительство стены в законопроекте предусматрено не будет, – сказала Пелоси в ходе еженедельного брифинга в Капитолии. – Однако, если у них есть предложения по поводу определенных мест, где уместно внедрение технологий и усовершенствование инфраструктуры… это подлежит обсуждению».

Трамп в очередной раз заявил, что «большие участки стены уже построены, а еще много участков строятся или готовы к началу строительства». На самом деле ведутся ремонтные работы по восстановлению существующих заграждений, что президент назвал «важной частью плана, который позволит наконец, спустя десятки лет, надежно защитить границу». «Стена будет построена так или иначе», – подчеркнул он.

Президент пригрозил допустить новую блокировку работы правительства, если Конгресс не выделит требуемых им средств на строительство стены. Кроме того, он допускает возможность объявить чрезвычайное положение в стране, чтобы построить стену в обход Конгресса, задействовав средства, выделенные на другие нужды.

Трамп то настаивал на сплошной бетонной стене, то допускал, что можно построить «стальные заграждения» или прозрачный барьер. Однако в четверг он написал: «Давайте с этого момента называть их стенами и прекратим политические игры. Стена это стена!»

По словам президента, стремительно растущее число убийств в Мексике служит достаточным основанием для строительства стены.

«К сожалению, число дел об убийстве в Мексике в 2018 году выросло на 33 процента по сравнению с 2017 годом, составив 33 341. Этот фактор существенно способствует гуманитарному кризису, который происходит на нашей южной границе и затем распространяется по всей стране. Это хуже, чем даже в Афганистане. И в значительной степени связано с наркотиками».

«Учитывая, что число убийств в Мексике выросло на 33 процента, с чего бы любому здравомыслящему человеку не захотеть построить стену!» – написал президент.