Минское «Динамо» проиграло «Адмиралу» 3 31.01.2019, 22:17

Минчане проиграли в серии буллитов.

31 января минское "Динамо" в рамках регулярного чемпионата КХЛ принимало "Адмирал". По итогам встречи "зубры" лишились даже математических шансов на выход в плей-офф — поражение по буллитам 2:3, передает pressball.by.

ДИНАМО Мн — АДМИРАЛ — 2:3 БУЛ (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 0:2)

ДИНАМО Мн: Энрот (Карнаухов); Лисовец — Хенкель, С.Костицын — Терещенко (К) — А.Костицын; Евенко — Уиркош, Пулккинен — Хауден — Дроздов; Бокун — Блум (А), Парфеевец — Ковыршин — Степанов; Китаров (А) — Волков — Литвинов; Знахаренко, Когалев.

АДМИРАЛ: Красоткин (Серебряков); Захарчук — Угольников, Коньков (К) — В.Стрельцов — А.Стрельцов; Кубат — Козловский, Черников — Петров — Бутузов; Кармашков — Дьяков, Глазачев — Вихарев — Воронин; Патрикеев — Таталин, Феоктистов — Мерескин — Зайцев.

ШАЙБЫ: 0:1 — Феоктистов (Зайцев, 8.34). 0:2 — Захарчук (В.Стрельцов, Угольников, 20.09). 1:2 — Когалев (Терещенко, С.Костицын, 32.09). 2:2 — Ковыршин (Блум, Пулккинен, 57.47 — бол.). 2:3 — Петров (65.00 — решающий буллит).