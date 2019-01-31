В 2018 году трудовые мигранты перевели в Украину $11 миллиардов 5 31.01.2019, 22:23

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НБУ ожидает дальнейшего номинального роста доходов трудовых мигрантов из Украины.

Национальный банк Украины оценивает денежные переводы от трудовых мигрантов в $11 млрд по итогам 2018 года. Об этом 31 января во время брифинга заявила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, сообщает "Экономическая правда".

"Учитывая тенденции, которые происходят, а именно выравнивание уровней зарплат в Украине, восстановление экономического роста, а также переизбыток рынков наших ближайших соседей трудовыми ресурсами, мы ожидаем замедления тенденций трудовой миграции", – сказала она.

В то же время НБУ ожидает дальнейшего номинального роста доходов трудовых мигрантов, добавила Рожкова.

В 2017 году размер частных денежных переводов в Украину составил $9,3 млрд.

В августе 2018 года в НБУ называли одним из основных рисков развития экономики Украины трудовую миграцию.

По оценкам Центра экономической стратегии, около 4 млн украинцев являются трудовыми мигрантами. Только в Польше, по информации посла Украины в Варшаве Андрея Дещицы, работает и проживает более 1 млн украинцев.