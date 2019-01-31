Валерий Карбалевич: Монополия белорусской власти на СМИ утеряна 3 31.01.2019, 22:41

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Валерий Карбалевич

ГосСМИ Беларуси по своей природе не способны в реальности составить конкуренцию оппонентам.

На совещании в четверг, на котором обсуждалась информационная безопасность страны, диктатор поставил задачу «противостоять, особенно в СМИ, тем атакам, которые предпринимаются на Беларусь (а они порой с разных сторон предпринимаются)».

Александр Лукашенко признал, что «эффективность у нас пока слабая, особенно в противоборстве с разного рода каналами, страницами и сайтами в интернете».

— В прошлом году правитель Беларуси провел несколько совещаний по вопросам СМИ, поменял главных редакторов государственных медиа, — напоминает политический обозреватель Валерий Карбалевич в экспресс-комментарии «Салідарнасці». — Был принят закон о СМИ. Развернули кампанию против независимых СМИ — дело БелТА.

По словам эксперта, проблема информационной безопасности волнует Лукашенко.

— Монополия белорусской власти на средства массовой информации утеряна, и с этим надо что-то делать. А что делать, Лукашенко плохо понимает.

Действительно, официальные СМИ не оказывают доминирующего влияния на белорусское общество. Конкуренты — независимые белорусские СМИ, российские телеканалы — гораздо более влиятельны.

Ситуация обострилась из-за российско-белорусского конфликта. Многие российские медиа пишут о Беларуси то, что невыгодно белорусским властям.

Очередное совещание на тему информационной безопасности политолог объясняет попыткой повлиять на происходящее.

По мнению Карбалевича, это не принесет эффекта по двум причинам.

— Первое — государственные СМИ Беларуси по своей природе не способны в реальности составить конкуренцию оппонентам.

Второе — Лукашенко хочет решить проблему, не касаясь серьезных мер нейтрализации российских телеканалов. Он их трогать боится. Глава государства ничего не предпринимает, чтобы уменьшить их влияние и одновременно хочет защитить информационное пространство Беларуси.

Валерий Карбалевич назвал два способа защитить свое информационное пространство:

— Во-первых, надо серьезно ограничить информационные передачи и ток-шоу российских телеканалов. Во-вторых, не воевать с белорусскими независимыми медиа, а пытаться задействовать их потенциал в защите белорусского информационного пространства.

Проблема заключается в том, что в белорусских независимых СМИ Лукашенко видит угрозу, наверное, не меньшую, чем в российских медиа.

Политолог полагает, что Лукашенко не пойдет на то, чтобы ограничить вещание российских телеканалов в Беларуси, отключив некоторые передачи.

Кроме того, на совещании диктатор предложил создать организацию, которая будет оценивать рейтинги СМИ.

— Это классическая бюрократическая реакция. Что за проблема сегодня оценить, что люди смотрят, что в интернете пользуется спросом? — заметил эксперт.

Одна из задач, озвученная Лукашенко на совещании, — поднимать имидж нашей страны.

— Имидж страны определяется, прежде всего, политикой, которую проводят власти, — говорит Валерий Карбалевич. — Искусственным путем создать имидж, конечно, можно. Например, снова нанять рекламщиков, пиарщиков за рубежом и попытаться за большие деньги создать рекламу Беларуси. Но эта реклама плохо работает.

Гораздо эффективнее реальные практические действия, которые создают условия, в том числе, для инвестиций. Облегчение визового режима для иностранных туристов — как раз шаг в эту сторону. Для того, чтобы иностранцы думали лучше о Беларуси, надо избавляться от имиджа диктатуры. Шаги по улучшению имиджа понятны. Другое дело, что в рамках белорусского политического режима и социальной модели двигаться в этом направлении сложно.

Отдельно Лукашенко коснулся рекламного рынка Беларуси, озаботившись, «в каком контексте мы будем действовать в плане рекламы в СМИ, чтобы эти деньги остались прежде всего у нас в стране, у вас — ведущих средств массовой информации».

Что стоит за этим посылом? Означает ли это, что бизнесу укажут, где размещать рекламу?

— Реклама идет на те ресурсы, которые пользуются наибольшим спросом. Сделайте эффективный ресурс, и реклама туда пойдет. Все просто. Но Лукашенко привык действовать административными методами. Не удивлюсь, если появится указ, где будет прописано, где размещать рекламу, а где нет, — отметил Валерий Карбалевич.