Леонид Злотников: Инфляция в Беларуси ожидается высокой 2 31.01.2019, 23:02

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Зарплаты в стране выросли больше, чем возможности луканомики.

Рост зарплат белорусов беспокоит экономистов. Проведение «выборов» в Беларуси планируется в следующем году. Но пока Национальный банк в состоянии сдерживать инфляцию за счет золотовалютных резервов на уровне прогнозов, говорят «Белсату» экономисты.

«Зарплаты выросли больше, чем возможности экономики. Но если не будет допинга извне, если мы не проведем золотовалютные резервы или не возьмем в достаточном количестве новых займов, то инфляция будет высокой», - говорит экономист Леонид Злотников.

Завтра заметно подорожают сигареты, некоторые сразу на Br 1,60. Также до завтра должны быть сформированы первые списки так называемых «тунеядцев». Те собственники квартир, которые попали под декрет, в феврале получат квитанции на оплату горячей воды по полному тарифу.