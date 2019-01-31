Из-за аномальных морозов в США отогревают рельсы огнем 31.01.2019, 23:09

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Аномальные морозы заставляют обращаться к нестандартным решениям.

На Среднем Западе США зафиксированы рекордно низкие температуры, которые превратили эти регионы в почти что арктическую зону. От морозов сильнее всего пострадали штаты Северная Дакота, Висконсин, Айова, Миннесота, Мичиган и Иллинойс. В Чикаго температура воздуха достигла рекордно низкой отметки в -33 градуса: побит температурный рекорд 1966 года. В Северной Дакоте зафиксирован мороз в -37 градусов. Метеорологи говорят, что это не предел.

В сочетании с ветром мороз ощущается гораздо более сильным, чем есть на самом деле. - 33 градуса с учетом сильного ветра ощущаются как - 47 градусов, сообщает zn.ua со ссылкой на издание ABCnews.

Аномальные морозы заставляют применять самые разнообразные методы для того, чтобы не было парализовано движение, в том числе железнодорожное. И картина от того, что можно наблюдать, выглядит довольно драматично. Для того, чтобы рельсы не деформировались от низких температур, железнодорожники укладывают вдоль путей веревки, смоченные в керосине, и поджигают их, таким образом согревая рельсы. Горящие факелы используются и для разморозки пожарных гидрантов.

В аэропортах Среднего Запада США снегопады и морозы уже привели к отмене более 2 тысяч и отсрочке примерно такого же количества авиарейсов. Наиболее пострадало воздушное сообщение с двумя международными аэропортами Чикаго (штат Иллинойс).