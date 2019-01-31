Хуан Гуаидо: Мы никогда больше не согласимся на ложный диалог с режимом Мадуро 31.01.2019, 23:39

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Хуан Гуайдо

Фото: Zuma / TASS

Лидер венесуэльской оппозиции также сообщил о единстве в рядах противников действующего режима.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что не желает участвовать в переговорах с правительством диктатора Николаса Мадуро, передает tass.ru.

«Мы никогда больше не согласимся на ложный диалог, где бы он ни состоялся», - сказал Гуаидо, выступая в четверг перед единомышленниками в здании Центрального университета Венесуэлы в Каракасе.

Глава оппозиции также призвал международное сообщество содействовать разрешению венесуэльского кризиса политическими методами. «Любая страна, которая хочет помочь разрешить кризис, пусть ищет политическое решение, а не устраивает фарс или репрессии», - подчеркнул Гуаидо.

Гуаидо также сообщил о единстве в рядах противников действующего правительства южноамериканской страны под руководством диктатора Николаса Мадуро.

Мероприятие было организовано оппозицией для того, что представить общественности свой план «Страна». Как пояснил Гуаидо, речь идет о программе действий, направленной на «стабилизацию экономики и борьбу с бедностью».