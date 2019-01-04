Конгресс США принял проект бюджета для завершения шатдауна 4.01.2019, 8:03

1,196

Расходы на строительство стены на границе с Мексикой не утвердили.

Палата представителей Конгресса США для завершения шатдауна приняла два законопроекта о финансировании правительства. Об этом сообщает CNN.

Речь идет о финансировании министерства внутренней безопасности до 8 февраля 2019 года и остальных ведомств до 30 сентября.

Согласно итогам голосования за первый документ высказались 239 конгрессменов, а против - 192. Второй поддержали 241, против были 190 человек.

Главной причиной разногласий между партиями было финансирование работ по строительству стены на границе с Мексикой, за которую выступает администрация президента Дональда Трампа и многие республиканцы. В принятом документе запрошенные президентом $5 млрд на эти цели не предусмотрены.

Ожидается, что лидеры конгресса от обеих сторон встретятся с президентом в Белом доме в пятницу утром.

Ранее Белый дом не смог договориться с демократами в Конгрессе относительно $5 млрд на строительство стены, поэтому не принят бюджет на следующий финансовый год, и это стало причиной для приостановки работы правительства 21 декабря 2018 года.