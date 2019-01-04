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Александра Саснович не вышла в полуфинал турнира в Брисбене

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  • 4.01.2019, 8:09
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Белоруска уступила хорватке Донне Векич.

Белоруска Александра Саснович не вышла в полуфинал престижного турнира в австралийском Брисбене с призовым фондом 1 миллион долларов, сообщает tut.by.

После драматичной волевой виктории над 4-й ракеткой мира и победительницей итогового турнира Элиной Свитолиной, на сей раз Александра Саснович (№ 30 WTA) в двух сетах проиграла хорватке Донне Векич (№ 34 WTA) — 2:6, 0:6. Белоруска сумела взять у соперницы всего 2 гейма.

Отметим, что год назад белоруска в Брисбене дошла до финала, пробившись в основную сетку из квалификации и проведя 8 матчей за 9 дней. Правда, в решающем поединке она тогда не сумела оказать сопротивления Элине Свитолиной, взяв всего три гейма (2:6, 1:6).


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