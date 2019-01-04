Ахтем Чийгоз: Получение Томоса - это шаг к освобождению Крыма 4.01.2019, 8:16

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Обретение еще одной формы независимости Украиной очень важно для крымских татар.

Создание единой Православной церкви Украины - это еще один шаг к деоккупации Крыма. Об этом заявил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз в эфире 5 канала, передает ATR.

"Получение томоса - это действительно очень важное событие для нашего государства. Обретение еще одной формы независимости - это тоже очень важно для крымских татар. Все эти годы, с момента развала Советского Союза, мы активно участвовали в этих успехах нашей страны. Украинский народ исторически нам близок, он культурно близок, у нас очень много общего. Тут нет вопроса различия религий, тут есть совместная борьба, совместное будущее. Я знаю, что в Крыму с надеждой и радостью восприняли этот очередной успех нашей страны. Это ведь еще один шаг к деоккупации Крыма", - сказал Чийгоз.

15 декабря 2018 года на объединительном соборе была основана единая автокефальная Православная церковь Украины, которую возглавил митрополит Епифаний.

Томос об автокефалии Православной церкви Украины митрополит Киевский и всей Украины Епифаний получит 6 января из рук вселенского патриарха Варфоломея в Стамбуле.