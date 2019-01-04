Помпео объявил о начале вывода войск США из Сирии 4.01.2019, 8:37

Госсекретарь США не назвал точные сроки проведения операции.

Военнослужащие США начали выходить из Сирии.

Об этом в интервью телеканалу Newsmax сказал государственный секретарь США Майк Помпео, сообщает Anadolu.

Как отмечается, госсекретарь не назвал точные сроки вывода американский войск, опасаясь срыва данной операции.

"Наши войска выходят, они покинут (Сирию - ред.)... Я не хочу, чтобы противники точно знали, когда это произойдет", - сказал Помпео.

Не смотря на этот шаг, по словам Помпео, США продолжат кампанию против сирийских боевиков и "сделают все необходимое для обеспечения стабильности на Ближнем Востоке".

Турецкое агентство Anadolu 29 декабря сообщило о выходе первой партии военных США из Сирии.

"Администрация США, которая приняла решение прекратить свое военное присутствие в Сирии 19 декабря, эвакуировала первый из своих военных складов в районе Маликие провинции Хасеке. Приблизительно 50 американских солдат служили на складе бронетехники марки Hummer площадью 400 кв м, а грузовики были отправлены в Ирак", - говорится в сообщении.

Напомним, США объявили о выводе американских войск из Сирии. Президент Дональд Трамп аргументировал это решение победой США над боевиками террористической организации Исламское государство в Сирии.

Он заявил, что Турция и другие страны на Ближнем Востоке способны противостоять остаткам ИГИЛ в Сирии без поддержки американской стороны.