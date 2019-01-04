Главный вопрос о взрыве в Магнитогорске 11 Александра Мельник, «Русский монитор»

4.01.2019, 9:52

7,460

Власти РФ молчат о важных деталях.

Власти упорно настаивают на том, что нет никаких причин говорить о теракте, как о причине взрыва дома в Магнитогорске. И, действительно, когда стало известно о происшествии – версия со взрывом бытового газа являлась наиболее вероятной, особенно учитывая тот факт, что вся инфраструктура ЖКХ в РФ за 19 лет пребывания Путина у власти пришла в полную негодность, несмотря на многомиллиардные нефтегазовые доходы, которые присвоили себе приближенные к Путину олигархи.

Однако сразу же появились новые факты, позволяющие утверждать, что трагедия в Магнитогорске – очевидно не тот случай, когда стоит доверять тому, что говорят официальные источники. И главная причина здесь – почему, когда перечисляют имена жертв взрыва в доме по улице Карла Маркса, никто не говорит о троих людях, которые, если верить официальной версии, умерли ужасной смертью – заживо сгорели в маршрутке прямо по соседству с рухнувшим домом?

Если это не террористы (или сотрудники спецслужб – мы же все помним историю с рязанским «сахаром») то почему никто не сообщает их имена, никто о них не скорбит? Или траура достойны только те, кто погиб в доме, а на пассажиров маршруток всенародная скорбь не распространяется? У погибших нет родственников, нет аккаунтов в социальных сетях.

фрагменты с видео о взрыве «газа» в "Газели" в Магнитогорске pic.twitter.com/HzAN6uwLhY — распад и неуважение (@VictorKvert2008) 3 января 2019 г.

Вопрос – если там погибли случайные люди, то почему они не опознаны? Обычно в таких случаях предъявляют претензии к владельцам автопарка (взрыв газобаллонного оборудования у пассажирского автобуса – прямой повод для возбуждения уголовного дела и отзыва лицензии у перевозчика), а тут вдруг молчок, что наводит на очень нехорошие подозрения.

Александра Мельник, «Русский монитор»