«Таких мастеров еще поискать нужно»: новогодние ляпы белорусских строителей 4.01.2019, 9:45

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Новое на «доске позора».

Многие встречали Новый год с незаконченным ремонтом и под обещания, что все будет сделано в лучшем виде, сообщает tut.by.

Угол сложный, но мастер опытный — нашел элегантный способ его обойти плинтусом.

В Полоцке по улице Богдановича въезд во двор дома № 15 выглядит как после бомбежки — яма на яме. Местные жители говорят, что такая картина у них уже около четырех лет.

«Открытые колодцы без люков — не редкость в микрорайоне Лебяжий», — сообщает наш читатель из Минска и присылает доказательство — фото колодца с какими-то кабелями на дне. Надо бы закрыть — не дай Бог ребенок в него ввалится.

Вот так в Бресте сделали переход на улице Малая, возле налоговой — ливневка находится выше уровня асфальта.

Жители дома по проспекту Независимости, 29, третий год живут с капитальным ремонтом. И жалуются: их не устраивают ни сроки, ни качество. Вот, например, козырек над входом во второй подъезд. Он гораздо меньше входной группы, но строители и руководство ЖЭУ говорят жильцам, что так по проекту.

«Старый же козырек все перекрывал и были перила. А теперь ничего этого нет и вся вода стекает и стоит лужей перед входом в подъезд», — сообщают читатели.

Этот строительный «шедевр» находится в Дрогичине, в доме 36 по улице Карла Маркса. На первом этаже, в тамбуре, лежит сгнившая плита ДСП. Коммунальная служба ничего лучшего не придумала и залила провалившуюся часть пола бетоном.

«До мастеров росписи Сикстинской капеллы строителям еще далеко, но к созданию „химического оружия“ они уже близки», — сообщает владелец 16-й квартиры в Минске, в переулке Козлова, дом 10, на потолке которой после ремонта кровли проявился битум. Он пишет, что Новый год встретили с запахом химии, стекающей с потолка.

В который выпуск «Доски позора» попадает пристоличная Сеница. В этот раз нам прислали фото пешеходной дорожки под мостом в районе улиц Набережная и Спортивная. Ливневка моста расположена прямо над дорожкой, в которой уже размыло приличную яму.

Это фото появилось после посещения туалета в МРЭО ГАИ УВД Брестского облисполкома по улице Коммерческая, 17. Там наш читатель обнаружил ноу- хау в устройстве смыва в писсуаре.

А вот еще шедевры, оставленные строителями после капремонта в доме 25 по проезду Голодеда в Минске. Автор фото сообщает, что подрезанные выключатели — это еще пол беды. Самое интересное — это подъездные окна.

Они открываются на 20 градусов и нижние закрыты массивной решеткой. Жильцы бы помыли их своими силами, но так как они не открываются, сделать это невозможно. Если нижнее кое-как, приспособив рукоятку, с большего можно помыть, то верхнее — невозможно. Все механизмы в строительном мусоре, что неизбежно приведет к их поломке.

На фото — рынок «Экспобел», дверь над входом в туалет.

Перфекционисты должны оценить — смотрите, как аккуратно смотрятся две эти две трубы. А в угол можно ставить свернутые ковры.

Ванна стала как влитая. А об уголок можно спину почесать.

Вот так выглядит тротуар в Могилеве на улице Большой Чаусской. Еще в сентябре 2018 по нему дети шли в школу № 6. Теперь здесь идет строительство городского коллектора — грязь, лужи, ямы. Никто о временном проходе не позаботился. А это территория возле магазина по той же улице. Кстати, рядом находится Администрация Октябрьского района Могилева.

Это был сложный объект, но плиточник справился — поставит пластиковый уголок и все будет красиво.

Скрытое видеонаблюдение.

Что за прелесть эта монтажная пена — два пшика и трубы не шелохнутся.

Электрики всегда торопятся — нет бы дождаться установки мебели.

Вероятно, партия металлочерепицы была все же бракованной.

Умеете ли вы делать примыкание дымохода к металлочерепице так, как делают настоящие мастера?