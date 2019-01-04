Арина Соболенко сломила сопротивление Шараповой на турнире в Шэньчжэне 5 4.01.2019, 9:58

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Арина Соболенко

Российская теннисистка по ходу второго сета отказалась играть против белоруски.

Арина Соболенко (1) вышла в 1/2 финала соревнований в Шэньчжэне (Китай) после того, как россиянка Мария Шарапова (5) отказалась продолжать борьбу по ходу второго сета. На этот момент Соболенко выигрывала со счетом 6:1, 4:2, сообщает championat.com.

Матч продлился 1 час 20 минут. За это время первая сеяная Соболенко успела выполнить 5 эйсов, допустить 3 двойные ошибки и реализовать 4 брейк-пойнта из 7. На счету 31-летней Шараповой 2 подачи навылет, 1 двойная ошибка и 1 брейк.

Следующей соперницей белорусской теннисистки станет победительница пары Моника Никулеску (Румыния) — Ван Яфань (Китай).

Соревнования категории International, действующей чемпионкой которых является румынка Симона Халеп, завершатся в субботу, 5 января.