Уполномоченный правительства Германии: В России все больше недовольства политикой Путина 4.01.2019, 10:09

В Бундестаге предупредили РФ о невозможности компромисса.

Уполномоченный правительства Германии по межобщественному сотрудничеству с Россией Дирк Визе считает, что в 2019 году отношения между Москвой и Берлином «останутся сложными» и ухудшатся. Об этом он заявил в интервью изданию Pfälzischer Merkur.

«Я скептически отношусь к тому, что касается глобальных проблем в отношениях с Россией. Нас ждет ухудшение», — сказал он.

По словам политика, в отношениях России и Германии «мало места для компромисса» из-за предстоящих президентских выборов в Украине. «Оглядываясь на прошедший год, можно понять, что политика России может быть непредсказуема», — убежден Визе. В качестве примера он упомянул отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, возможное расторжение Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) из-за того, что «Москва развернула спираль вооружений», а также инцидент с украинскими моряками в Керченском проливе.

По словам Визе, условием для снятия санкций с России станет прогресс на востоке Украины. «Мы всегда ясно давали понять: если в реализации Минских соглашений будет достигнут прогресс, <…> можно будет задуматься над смягчением санкций», — заявил он. При этом Визе добавил, что «постоянного перемирия по-прежнему нет». Он напомнил, что режим прекращения огня к православному Рождеству, согласованный в рамках ОБСЕ, был нарушен в первый день.

Отвечая на вопрос о том, как он оценивает ситуацию в России, Визе заявил, что в стране «все больше и больше недовольства политикой президента Путина». По его словам, люди недовольны пенсионной реформой, повышением НДС и ростом цен. «Потребность в экономических реформах огромна», — считает политик.