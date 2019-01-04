NYT: Трамп рассматривает кандидатуру экс-сенатора Уэбба на пост главы Пентагона 4.01.2019, 10:25

Джеймс Уэбб является откровенным противником войны в Ираке.

Президент США Дональд Трамп рассматривает кандидатуру бывшего сенатора Конгресса США Джеймса Уэбба на пост министра обороны.

Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на неназванные источники в Вашингтоне.

"На условиях анонимности три чиновника и высокопоставленный сотрудник Министерства обороны подтвердили, что имя Уэбба циркулировало в Белом доме", - говорится в сообщении.

Уэбб занимал должности сенатора США от Вирджинии и министра военно-морских сил США.

Он является откровенным противником войны в Ираке, что совпадает с позицией Трампа. Он критиковал усилия президента Барака Обамы по заключению ядерной сделки с Ираном. Также он сторонник более агрессивных мер в отношении Китая.

Напомним, министр обороны США Джеймс Мэттис объявил об отставке после решения Трампа о выводе американских войск из Сирии. Президент США аргументировал этот шаг победой над боевиками ИГИЛ в Сирии.