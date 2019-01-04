Николай Автухович: Я не сделаю такого подарка врагам нашего народа 1 4.01.2019, 10:40

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Николай Автухович

Бывший политзаключенный заявил, что не уезжал из Беларуси.

Об этом Николай Автухович написал в «Фейсбуке».

«Дорогие мои друзья, дорогие мои белорусы! Я не уехал из Беларуси и это никогда не входило в мои планы. Я не сделаю такого подарка врагам нашего народа. Со мной все в порядке.

Тронут вашими переживаниями за меня! У меня не всегда есть возможность быстро реагировать на сообщения и почту, поэтому извините, что не мог сразу прокомментировать слухи о моем отъезде из страны. Тем журналистам, которые имели возможность связаться со мной, я сказал, что нахожусь в Беларуси.

Уйти в глубокое подполье не означает эмигрировать. Не понимаю, почему журналисты подумали именно про отъезд. У меня стоят совсем другие цели, достичь которые мне точно не дадут, если я буду на виду, поэтому именно подполье.

Лично я не собираюсь никому ничего прощать. Точно такие слова я сказал журналистам на второй день после моего первого освобождения из колонии в 2008 году. Видать им не понравилось это и уже в феврале 2009 года я опять был на нарах», - написал бывший политзаключенный.

Напомним, что 2 января сайт Charter97.org, не проверив появившуюся в белорусских СМИ информацию, сообщил, что Николай Автухович уехал из Беларуси. Редакция сайта приносит извинения читателям.