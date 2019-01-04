Власти до сих пор нервничают из-за плаката «Долой самодержавие!» 4.01.2019, 10:46

Активисту из Гродно Николаю Солянику присудили очередной штраф.

В Гродно в суде Октябрьского района прошел очередной административный процесс над активистом Николаем Соляником, сообщает spring96.org.

На этот раз председателя гродненского отделения ОГП судили за неповиновение сотрудникам милиции (статья 23.4 КоАП), когда те седьмого ноября пытались задержать Соляника около его дома.

Свидетелями по делу выступили милиционеры Октябрьского РОВД Юрий Серко и Алексей Пономарев. В результате судья Валерий Шпак постановил оштрафовать Соляника на 10 базовых величин (255 рублей).

Напомним, Николай Соляник вместе с активистом Александром Лаврентьевым в день годовщины большевистского переворота вышли на центральные улицы Гродно с плакатом "Долой самодержавие!". Сотрудники милиции охраняли активистов еще с утра, чтобы они не могли присоединиться к официальной колонне митингующих. Николай Соляник даже был задержан. Но в конце концов активисты все же вышли на площадь Ленина с плакатом. Постояв там, они направились на Советскую площадь. Там, в районе торгового дома "Неман" их насильно задержали и отвезли в РОВД.

Позже Солянику стало плохо, и уже вечером его забрали в больницу. Александр Лаврентьев остался на ночь в изоляторе, и на следующий день ему присудили 30 базовых величин штрафа.